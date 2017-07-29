Украинский пилот посадил самолет в непогоду в Стамбуле
Александр Окопов совершил аварийную посадку самолета в аэропорту Ататюрка в Стамбуле (Турция). Сильный град повредил стекло воздушного судна и пилот, фактически, совершал посадку вслепую.
Александр Окопов совершил аварийную посадку самолета в аэропорту Ататюрка в Стамбуле (Турция). Сильный град повредил стекло воздушного судна и пилот, фактически, совершал посадку вслепую.
Самолет Airbus A320 принадлежит турецкой компании Atlasglobal и летел из Эрджана, расположенного на Северном Кипре.
По сведениям очевидца, град повредил стекла, нос самолета и вывел из строя автопилот. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы при этом проявили завидное мужество и сумели посадить самолет.
На борту находились 121 пассажир и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Значительную часть времени самолет летел «лежа на боку».