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00:05 (мск), источник: БЕЛТА

Украинский пилот посадил самолет в непогоду в Стамбуле

Александр Окопов совершил аварийную посадку самолета в аэропорту Ататюрка в Стамбуле (Турция). Сильный град повредил стекло воздушного судна и пилот, фактически, совершал посадку вслепую.

Самолет Airbus A320 принадлежит турецкой компании Atlasglobal и летел из Эрджана, расположенного на Северном Кипре.

По сведениям очевидца, град повредил стекла, нос самолета и вывел из строя автопилот. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы при этом проявили завидное мужество и сумели посадить самолет.

На борту находились 121 пассажир и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Значительную часть времени самолет летел «лежа на боку».

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