Преступник во Владивостоке сразу после тюрьмы взялся за старое

Он совершил порядка 20 краж из магазинов розничной торговли совместно со своим знакомым, который получил уже за это реальный срок.

Злоумышленники приходили в магазины, где один из соучастников отвлекал внимание продавца, а второй в этот момент похищал товары с витрины (телефоны, планшеты, фотоаппараты, ювелирные украшения). Таким образом они похитили имущество на сумму 375 тысячрублей.

Суд признал рецидивиста виновным и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.