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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Преступник во Владивостоке сразу после тюрьмы взялся за старое

Во Владивостоке ранее судимый гражданин, только освободившись из мест лишения свободы, взялся за старое с удвоенной силой, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Он совершил порядка 20 краж из магазинов розничной торговли совместно со своим знакомым, который получил уже за это реальный срок.

Злоумышленники приходили в магазины, где один из соучастников отвлекал внимание продавца, а второй в этот момент похищал товары с витрины (телефоны, планшеты, фотоаппараты, ювелирные украшения). Таким образом они похитили имущество на сумму 375 тысячрублей.

Суд признал рецидивиста виновным и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Таисия Масина.

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