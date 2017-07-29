Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
В России рухнул спрос на жилье
26-летний Никита Пресняков женился
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Алкоголь помогает запоминать новое
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Отпуск с дымком
09:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Следком Хабаровского края просит найти пропавшего без вести с приметными татуировками

30-летний житель Марий Эл Константин Кувшинский бесследно исчез три месяца назад.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 июля, AmurMedia.

Cледствие просит помощи в розыске мужчины, пропавшего без вести в Республике Марий Эл.

Кувшинский К. А. ушел из дома 3 апреля 2017 года и больше не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В производстве следственного отдела по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл находится уголовное дело, возбужденное 09.06.2017 по факту безвестного исчезновения Кувшинского К. А.

В ходе предварительного расследования установлено, что 30.04.2017 Кувшинский Константин Александрович, 26.04.1987 года рождения, взяв с собой паспорт и денежные средства, покинул квартиру по месту своего проживания, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 66, кв. 2, и с указанного момента о его местонахождении ничего не известно. Незадолго до исчезновения мужчина сообщил коллегам по работе о своем намерении трудоустроиться в Москве.

Проведенные по уголовному делу следственные действия положительного результата не принесли — до настоящего момента местонахождение Кувшинского К. А. не установлено.

Приметы: на вид около 30 лет, волосы черные, короткие, прямые, рост более 175 см, глаза карие.

Особые приметы: татуировка на левой груди в виде звезд, татуировки на обоих предплечьях в виде линий, татуировка на спине между лопатками в виде надписи на английском языке.

Лиц, владеющих информацией о мужчине, просьба сообщить по тел. 8 (8362) 45−01−31, 8 (937) 9368660.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму опрокинулся сухогруз
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
Белый дом: Трамп готов подписать закон с санкциями против России
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь