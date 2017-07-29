Следком Хабаровского края просит найти пропавшего без вести с приметными татуировками
30-летний житель Марий Эл Константин Кувшинский бесследно исчез три месяца назад.
30-летний житель Марий Эл Константин Кувшинский бесследно исчез три месяца назад.
Хабаровск, 29 июля, AmurMedia.
Cледствие просит помощи в розыске мужчины, пропавшего без вести в Республике Марий Эл.
Кувшинский К. А. ушел из дома 3 апреля 2017 года и больше не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в
В производстве следственного отдела по г.
В ходе предварительного расследования установлено, что
Проведенные по уголовному делу следственные действия положительного результата не принесли — до настоящего момента местонахождение Кувшинского К. А. не установлено.
Приметы: на вид около 30 лет, волосы черные, короткие, прямые, рост более 175 см, глаза карие.
Особые приметы: татуировка на левой груди в виде звезд, татуировки на обоих предплечьях в виде линий, татуировка на спине между лопатками в виде надписи на английском языке.
Лиц, владеющих информацией о мужчине, просьба сообщить по тел.