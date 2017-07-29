Следком Хабаровского края просит найти пропавшего без вести с приметными татуировками

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 июля, AmurMedia.

Cледствие просит помощи в розыске мужчины, пропавшего без вести в Республике Марий Эл.

Кувшинский К. А. ушел из дома 3 апреля 2017 года и больше не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В производстве следственного отдела по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл находится уголовное дело, возбужденное 09.06.2017 по факту безвестного исчезновения Кувшинского К. А.

В ходе предварительного расследования установлено, что 30.04.2017 Кувшинский Константин Александрович, 26.04.1987 года рождения, взяв с собой паспорт и денежные средства, покинул квартиру по месту своего проживания, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 66, кв. 2, и с указанного момента о его местонахождении ничего не известно. Незадолго до исчезновения мужчина сообщил коллегам по работе о своем намерении трудоустроиться в Москве.

Проведенные по уголовному делу следственные действия положительного результата не принесли — до настоящего момента местонахождение Кувшинского К. А. не установлено.

Приметы: на вид около 30 лет, волосы черные, короткие, прямые, рост более 175 см, глаза карие.

Особые приметы: татуировка на левой груди в виде звезд, татуировки на обоих предплечьях в виде линий, татуировка на спине между лопатками в виде надписи на английском языке.