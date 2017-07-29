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07:50 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шахтинске осудили женщину, напавшую с ножом на супруга

Жительницу Карагандинской области города Шахтинска осудили за нападение на человека. Женщина бросилась с ножом на своего мужа, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Следователи выяснили, что после совместной попойки между супругами произошла ссора. Взаимные словесные оскорбления переросли в потасовку. В какой-то момент, посчитав себя оскорбленной и униженной, женщина схватила кухонный нож и ударила им супруга.

Подозреваемая полностью признала свою вину, она искренне раскаивалась в содеянном. На основании этого прокуратура заключила с обвиняемой процессуальное соглашение.

«Шахтинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч. 1 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок», — сообщает пресс-служба Шахтинского городского суда.

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