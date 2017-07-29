В Шахтинске осудили женщину, напавшую с ножом на супруга
Жительницу Карагандинской области города Шахтинска осудили за нападение на человека. Женщина бросилась с ножом на своего мужа, передает patrul.kz.
Жительницу Карагандинской области города Шахтинска осудили за нападение на человека. Женщина бросилась с ножом на своего мужа, передает patrul.kz.
Следователи выяснили, что после совместной попойки между супругами произошла ссора. Взаимные словесные оскорбления переросли в потасовку. В
Подозреваемая полностью признала свою вину, она искренне раскаивалась в содеянном. На основании этого прокуратура заключила с обвиняемой процессуальное соглашение.
«Шахтинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч. 1 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок», — сообщает