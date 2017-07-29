В Шахтинске осудили женщину, напавшую с ножом на супруга

Источник: Newtimes.kz

Следователи выяснили, что после совместной попойки между супругами произошла ссора. Взаимные словесные оскорбления переросли в потасовку. В какой-то момент, посчитав себя оскорбленной и униженной, женщина схватила кухонный нож и ударила им супруга.

Подозреваемая полностью признала свою вину, она искренне раскаивалась в содеянном. На основании этого прокуратура заключила с обвиняемой процессуальное соглашение.