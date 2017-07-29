Осужденный рецидивист сбежал из больницы в Ангарске
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Неоднократно судимый за совершение краж уроженец Бодайбо 22-летний Владислав Мусорин отбывает наказание на участке
Осужденный с симптомами острого аппендицита был обследован. Его отсутствие в палате 29 июля обнаружил медицинский работник, пришедший готовить пациента к операции. Для установления местонахождения осужденного сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области и полиции проводится комплекс
«Осужденный отбывает наказание в виде 3 лет лишения свободы в
Приметы: высокий рост 194 см,
При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 26−80−31 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26−81−34, 33−97−12.