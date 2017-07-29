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09:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Осужденный рецидивист сбежал из больницы в Ангарске

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Источник: IrkutskMedia.ru

Неоднократно судимый за совершение краж уроженец Бодайбо 22-летний Владислав Мусорин отбывает наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 7 в Ангарске. Для оказания экстренной медицинской помощи осужденный был направлен в Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи, откуда скрылся. Правоохранители ведут розыск злоумышленника. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Осужденный с симптомами острого аппендицита был обследован. Его отсутствие в палате 29 июля обнаружил медицинский работник, пришедший готовить пациента к операции. Для установления местонахождения осужденного сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области и полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

«Осужденный отбывает наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении за совершение кражи и грабежа. Начало срока — 15 июля 2017 года, конец срока — 30 мая 2020 года. Ранее дважды судим за кражи, отбывал наказание условно, без лишения свободы. Преступления совершал на территории Бодайбо», — отметили в ведомстве.

Приметы: высокий рост 194 см, темно-русые волосы, худощавое телосложение. На подбородке слева родимое пятно. Был одет в синюю футболку с короткими рукавами, олимпийку и темно-синие джинсы.

При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 26−80−31 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26−81−34, 33−97−12.

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