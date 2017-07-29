Лжеработники Пенсионного фонда вновь орудуют на территории Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Лжесотрудница Пенсионного фонда похитила 10 тысяч рублей у 87-летней женщины в Иркутске. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе.

27 июля в дежурную часть полиции обратилась 87-летняя женщина. Заявительница сообщила, что ее обманула аферистка, которая, находясь во дворе жилого дома по улице Байкальская областного центра, представилась сотрудницей Пенсионного фонда.

«Незнакомка пояснила ей, что она оказывает помощь пожилым людям в предоставлении продуктов питания. Однако, чтобы получить данную услугу, необходимо было передать ей денежные средства, которые якобы в последующем будут возвращены. Потерпевшая, доверившись мошеннице, передала неизвестной женщине 10 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Полиция призывает население к бдительности и трезвой оценке поступающих сомнительных предложений. Пенсионерам необходимо знать, что для получения каких-либо выплат или безвозмездных услуг следует обращаться в официальные компетентные органы.