Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Политические битвы
07:16 (мск), источник: Nur.kz

Глава «Казавиа» назвал возможной причиной крушения Як-12 погоду

Причиной крушения самолета в Алматинской области могла стать погода.

Глава компании, которой принадлежал Як-12, предположил, что он рухнул из-за порыва горячего воздуха, передает КТК.

Для расследования ЧП в Астане создали специальную комиссию. Она прибыла в село Шолакай Алматинской области 28 июля.

Близко к месту крушения подходить запрещено. Обгоревшие обломки самолета раскидало в радиусе 20 метров.

Авиакатастрофа произошла 27 июля. Як-12 обрабатывал поля от вредителей. Очевидцы рассказывают, что воздушное судно ударилось о землю, а потом прогремел взрыв.

«Но он не равновесно летел. Вот так. Не равновесно. И через какую-то секунду, минуту такой звук был, громкий такой. Ну как бомба взрывается, такой. Я думал, что баллон взорвался у машины. Пришел, такой дым. Ну, где-то через минуту взорвался, огонь. Я смотрю — там уже человека два. Там летчик и пассажир, — рассказал очевидец Ислам Ибраимов.

На борту было двое. 39-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов и 54-летний пилот Хамит Акбергенов. Оба погибли на месте.

Глава компании «Казавиа», которой принадлежало воздушное судно, пообещал: семьям погибших окажут материальную поддержку. По версии директора фирмы, трагедия могла произойти из-за погодных условий.

«При нагревании, получается, земли происходит срыв теплого воздуха. Ну, теплый воздух легче холодного и происходит срыв. Ямники так называемые. Ну и может повлиять, как бы, на крыло», — сообщил директор ТОО «НАК Казавиа» Игорь Сухоруков.

У Масимжана Масимова остались вдова и пятеро детей.

«Дети маленькие у него еще. Всем всегда добро делал, все последнее отдавал. Самый-самый любимый, самый красивый был», — плачет сестра погибшего Махирем Масимова.

Родные Масимжана Масимова говорят, что о компенсации сейчас не думают. Главное для них — как можно быстрее забрать тело из морга и предать его земле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Алматинцы смогут не платить за проезд при неисправном терминале
Белый дом: Трамп готов подписать закон с санкциями против России
Отрицательный капитал «Югры» оценили в 7 млрд рублей
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
Мощи Николая Чудотворца доставили из России в Италию
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь