Глава «Казавиа» назвал возможной причиной крушения Як-12 погоду

Глава компании, которой принадлежал Як-12, предположил, что он рухнул из-за порыва горячего воздуха, передает КТК.

Для расследования ЧП в Астане создали специальную комиссию. Она прибыла в село Шолакай Алматинской области 28 июля.

Близко к месту крушения подходить запрещено. Обгоревшие обломки самолета раскидало в радиусе 20 метров.

Авиакатастрофа произошла 27 июля. Як-12 обрабатывал поля от вредителей. Очевидцы рассказывают, что воздушное судно ударилось о землю, а потом прогремел взрыв.

«Но он не равновесно летел. Вот так. Не равновесно. И через какую-то секунду, минуту такой звук был, громкий такой. Ну как бомба взрывается, такой. Я думал, что баллон взорвался у машины. Пришел, такой дым. Ну, где-то через минуту взорвался, огонь. Я смотрю — там уже человека два. Там летчик и пассажир, — рассказал очевидец Ислам Ибраимов.

На борту было двое. 39-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов и 54-летний пилот Хамит Акбергенов. Оба погибли на месте.

Глава компании «Казавиа», которой принадлежало воздушное судно, пообещал: семьям погибших окажут материальную поддержку. По версии директора фирмы, трагедия могла произойти из-за погодных условий.

«При нагревании, получается, земли происходит срыв теплого воздуха. Ну, теплый воздух легче холодного и происходит срыв. Ямники так называемые. Ну и может повлиять, как бы, на крыло», — сообщил директор ТОО «НАК Казавиа» Игорь Сухоруков.

У Масимжана Масимова остались вдова и пятеро детей.

«Дети маленькие у него еще. Всем всегда добро делал, все последнее отдавал. Самый-самый любимый, самый красивый был», — плачет сестра погибшего Махирем Масимова.