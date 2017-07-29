Глава «Казавиа» назвал возможной причиной крушения Як-12 погоду
Причиной крушения самолета в Алматинской области могла стать погода.
Причиной крушения самолета в Алматинской области могла стать погода.
Глава компании, которой принадлежал Як-12, предположил, что он рухнул
Для расследования ЧП в Астане создали специальную комиссию. Она прибыла в село Шолакай Алматинской области 28 июля.
Близко к месту крушения подходить запрещено. Обгоревшие обломки самолета раскидало в радиусе 20 метров.
Авиакатастрофа произошла 27 июля. Як-12 обрабатывал поля от вредителей. Очевидцы рассказывают, что воздушное судно ударилось о землю, а потом прогремел взрыв.
«Но он не равновесно летел. Вот так. Не равновесно. И через
На борту было двое. 39-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов и 54-летний пилот Хамит Акбергенов. Оба погибли на месте.
Глава компании «Казавиа», которой принадлежало воздушное судно, пообещал: семьям погибших окажут материальную поддержку. По версии директора фирмы, трагедия могла произойти
«При нагревании, получается, земли происходит срыв теплого воздуха. Ну, теплый воздух легче холодного и происходит срыв. Ямники так называемые. Ну и может повлиять, как бы, на крыло», — сообщил директор ТОО «НАК Казавиа» Игорь Сухоруков.
У Масимжана Масимова остались вдова и пятеро детей.
«Дети маленькие у него еще. Всем всегда добро делал, все последнее отдавал.
Родные Масимжана Масимова говорят, что о компенсации сейчас не думают. Главное для них — как можно быстрее забрать тело из морга и предать его земле.