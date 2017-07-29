В Нью-Йорке 30 человек пострадали после столкновения парома с причалом

По данным службы, судно врезалось в пирс № 79 недалеко от Линкольн-тоннеля, находящегося под рекой Гудзон и соединяющего Манхэттен с штатом Нью-Джерси.

По словам командира подразделения пожарной охраны Манхэттена Роджера Саковича, рулевой парома не смог вовремя остановить судно, так как оно слишком быстро приблизилось к пирсу.

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«Причаливание произошло немного быстрее, чем обычно. Рулевой затормозил, но торможение произошло не так быстро, как он думал, после этого судно врезалось (в причал). Люди, готовившиеся к высадке, попадали» — сообщил Сакович.

По его словам, жизни пассажиров ничего не угрожает, они получили незначительные травмы, однако добавил, что один ребенок получил травму головы.