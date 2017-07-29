В Нью-Йорке 30 человек пострадали после столкновения парома с причалом
30 человек получили травмы после столкновения парома транспортной системы New York Water Taxi с причалом в районе Манхэттен в
30 человек получили травмы после столкновения парома транспортной системы New York Water Taxi с причалом в районе Манхэттен в
По данным службы, судно врезалось в пирс № 79 недалеко от
По словам командира подразделения пожарной охраны Манхэттена Роджера Саковича, рулевой парома не смог вовремя остановить судно, так как оно слишком быстро приблизилось к пирсу.
«Причаливание произошло немного быстрее, чем обычно. Рулевой затормозил, но торможение произошло не так быстро, как он думал, после этого судно врезалось (в причал). Люди, готовившиеся к высадке, попадали» — сообщил Сакович.
По его словам, жизни пассажиров ничего не угрожает, они получили незначительные травмы, однако добавил, что один ребенок получил травму головы.
В середине июня в штате Массачусетс в США при аварии скоростного парома получили травмы 18 человек. Авария произошла в гавани Гианнис Порт на юге штата. Паром врезался в пирс и затем застрял на скалах. Судно дало течь. Спасатели эвакуировали пассажиров парома. 15 человек были доставлены в больницу, еще троих медики осмотрели на месте. На борту парома находились 57 человек. После инцидента паром отправили в ремонтный док. По предварительным данным, авария произошла