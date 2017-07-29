На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Моторная лодка с шестью пассажирами перевернулась в ночь с пятницы на субботу на якутской реке Лена в Намском районе.

«Сообщение о происшествии поступило в 9:30 по местному времени (6:30 мск). По предварительным данным, в лодке были шесть человек. На данный момент нашли только одного выжившего пассажира. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, и поиски продолжаются», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД России по Якутии.