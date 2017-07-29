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08:35 (мск), источник: Интерфакс

На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки

По предварительным данным, в ней находились судебные приставы.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Моторная лодка с шестью пассажирами перевернулась в ночь с пятницы на субботу на якутской реке Лена в Намском районе.

«Сообщение о происшествии поступило в 9:30 по местному времени (6:30 мск). По предварительным данным, в лодке были шесть человек. На данный момент нашли только одного выжившего пассажира. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, и поиски продолжаются», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД России по Якутии.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в лодке находились представители суда и судебные приставы.

Комментарии
2
Евгений Шевченко
Не понимаю что людям дома не сидится ? зачем на зад себе приключения искать ...
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Серафим Тяпкин-ляпкин
Бог не микишка: он все видит, кто кого обидит!
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