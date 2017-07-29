Мужчину, срывавшего серьги у пенсионерок в подъезде, задержали в Челябинске

Полицейские задержали подозреваемого в грабежах золотых изделий у пожилых женщин, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Последнее разбойное нападение было совершено 26 июля на 78-летнюю жительницу Металлургического района Челябинска. 34-летний ранее судимый челябинец напал на женщину в подъезде, сорвав с неё золотые серьги и отобрав 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению четырёх аналогичных преступлений в отношении женщин пожилого возраста на территории Металлургического района. Предметами хищений во всех случаях являлись золотые изделия», — рассказывают в пресс-службе.