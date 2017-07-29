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16:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мужчину, срывавшего серьги у пенсионерок в подъезде, задержали в Челябинске

Челябинец совершал грабежи на ЧМЗ.

Полицейские задержали подозреваемого в грабежах золотых изделий у пожилых женщин, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Последнее разбойное нападение было совершено 26 июля на 78-летнюю жительницу Металлургического района Челябинска. 34-летний ранее судимый челябинец напал на женщину в подъезде, сорвав с неё золотые серьги и отобрав 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению четырёх аналогичных преступлений в отношении женщин пожилого возраста на территории Металлургического района. Предметами хищений во всех случаях являлись золотые изделия», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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