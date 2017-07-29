Масштабное сжигание отходов лесопиления обнаружили на берегу Ангары в Иркутске
Горожане пожаловались «фронтовикам» на ухудшение здоровья
Горожане пожаловались «фронтовикам» на ухудшение здоровья
Активисты ОНФ в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции и МЧС обнаружили масштабное сжигание отходов лесопиления на берегу Ангары в черте Иркутска. На задымленность по ночам пожаловались жители улицы Сурнова. По итогам рейда в начале августа на площадке регионального отделения ОНФ состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон и ответственных ведомств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«В ходе выезда мы увидели, что на площадке лесоперерабатывающего предприятия на улице Полярной, в водоохранной зоне реки Ангара, сжигаются накопленные отходы лесопиления, несмотря на то что в нашей области до 1 сентября установлен особый противопожарный режим. На территории пункта
Участники рейда осмотрели площадку предприятия. По словам Сергея Апановича, на территории базы грубо нарушены правила безопасности: нет противопожарных разрывов, необходимого противопожарного инвентаря, емкость с водой находится в стороне от самодельных печей. Особая опасность в том, что горы отходов находятся рядом с раскаленными контейнерами, в случае изменения или усиления ветра может возникнуть большой пожар.
Местные жители рассказали, что предприятие уже привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения