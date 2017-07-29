Масштабное сжигание отходов лесопиления обнаружили на берегу Ангары в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Активисты ОНФ в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции и МЧС обнаружили масштабное сжигание отходов лесопиления на берегу Ангары в черте Иркутска. На задымленность по ночам пожаловались жители улицы Сурнова. По итогам рейда в начале августа на площадке регионального отделения ОНФ состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон и ответственных ведомств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОНФ в Иркутской области.

«В ходе выезда мы увидели, что на площадке лесоперерабатывающего предприятия на улице Полярной, в водоохранной зоне реки Ангара, сжигаются накопленные отходы лесопиления, несмотря на то что в нашей области до 1 сентября установлен особый противопожарный режим. На территории пункта приема-отгрузки древесины складированы большие запасы древесных отходов, образовавшиеся в результате работы пилорам, которые в жаркую летнюю погоду представляют собой высочайшую пожарную опасность. Жители уже неоднократно обращались в различные ведомства и организации, однако руководство предприятия продолжает действия, связанные с нанесением ущерба экологии города и здоровью людей», — отметил региональный координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.

Участники рейда осмотрели площадку предприятия. По словам Сергея Апановича, на территории базы грубо нарушены правила безопасности: нет противопожарных разрывов, необходимого противопожарного инвентаря, емкость с водой находится в стороне от самодельных печей. Особая опасность в том, что горы отходов находятся рядом с раскаленными контейнерами, в случае изменения или усиления ветра может возникнуть большой пожар.