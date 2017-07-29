Жених и невеста попали в реанимацию после ДТП в Ачинске

В Ачинске водитель «свадебного» автомобиля сбил дорожный знак, а затем врезался в дерево. В результате происшествия пострадали 25-летний мужчина и 21-летняя девушка. С места ДТП их увезли в реанимацию. Авария произошла в пятницу, 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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По словам очевидцев, пострадавшими оказались жених и невеста, которые катались по городу после ЗАГСа. Водитель на Toyota Chaser совершил несколько опасных маневров, а затем на скорости влетел в дерево.

«Водитель носился по городу. В итоге, проезжая мимо меня, с визгом резины доехал до поворота, в который он не вошел, снес знак и въехал в дерево», — рассказал один из свидетелей.