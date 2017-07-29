В ночном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой пострадал ребенок
В ночь с пятницы на субботу на трассе «Морозовск-Цимлянск» произошло массовое ДТП — столкнулись два грузовых авто и одна легковая Mazda.
В ночь с пятницы на субботу на трассе «Морозовск-Цимлянск» произошло массовое ДТП — столкнулись два грузовых авто и одна легковая Mazda.
По предварительной информации
В результате ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля — семилетняя девочка и 48-летняя женщина. Они доставлены в больницу, сообщили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.