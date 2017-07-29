64-летний грибник пропал в Шелеховском районе Иркутской области
Полиция мобилизует волонтеров и местных жителей на розыск мужчины.
Полиция мобилизует волонтеров и местных жителей на розыск мужчины.
64-летний мужчина пропал во время поиска грибов около Култукского тракта в Шелеховском районе Иркутской области накануне, 28 июля. Сотрудники ОВД обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к обследованию территории, где находится нуждающийся в помощи житель Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Как рассказали родственники 64-летнего жителя областного центра, 28 июля около 19.00 на 48-м км автодороги Р-258 «Байкал» (Култукский тракт, перед подъемом на так называемый тещин язык у кафе «Лосиная тропа») он пошел в лес, чтобы посмотреть грибы и ягоды. В 20.30 мужчина позвонил и сообщил, что не смог найти выход к проезжей части, после чего упал в яму и, повредив ногу и руку, не в состоянии самостоятельно передвигаться.
«В настоящее время мобильная связь с разыскиваемым отсутствует», — отметили в ведомстве.
Всю ночь мужчину искали порядка 30-ти человек: полицейские, спасатели и родственники, однако розыскные мероприятия пока не принесли положительного результата. Наутро мероприятия по установлению его местонахождения возобновлены.
Граждане, готовые помочь в поисках могут в любое время обратиться по телефону: 8−9086−66−85−24 (Тарас Ильенко) и прибыть к месту временного пункта сбора, развернутого полицией у кафе «Лосиная тропа» (49 км).