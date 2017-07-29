64-летний грибник пропал в Шелеховском районе Иркутской области

64-летний мужчина пропал во время поиска грибов около Култукского тракта в Шелеховском районе Иркутской области накануне, 28 июля. Сотрудники ОВД обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к обследованию территории, где находится нуждающийся в помощи житель Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Как рассказали родственники 64-летнего жителя областного центра, 28 июля около 19.00 на 48-м км автодороги Р-258 «Байкал» (Култукский тракт, перед подъемом на так называемый тещин язык у кафе «Лосиная тропа») он пошел в лес, чтобы посмотреть грибы и ягоды. В 20.30 мужчина позвонил и сообщил, что не смог найти выход к проезжей части, после чего упал в яму и, повредив ногу и руку, не в состоянии самостоятельно передвигаться.

«В настоящее время мобильная связь с разыскиваемым отсутствует», — отметили в ведомстве.

Всю ночь мужчину искали порядка 30-ти человек: полицейские, спасатели и родственники, однако розыскные мероприятия пока не принесли положительного результата. Наутро мероприятия по установлению его местонахождения возобновлены.