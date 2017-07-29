Первая в Хабаровском крае колония для особо опасных преступников начнет работать осенью

Источник: Губерния онлайн

Осенью 2017 года первого заключенного примет учреждение для осужденных на пожизненный срок — колония особого режима «Снежинка» в поселке Эльбан Амурского района. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.

«Снежинка» — бывший следственный изолятор, который спустя два года после создания перепрофилировали в колонию. Вскоре в исправительное учреждение свезут особо опасных преступников из разных регионов страны — их будет около 600 человек.

«Следственный изолятор № 4 был построен в 2014 году. В 2016-м было принято решение о его перепрофилировании в исправительное учреждение для содержания пожизненно осужденных — колонию особо режима. Осенью в колонию заедет первый преступник. Это первое подобное учреждение в Хабаровском крае: в нем будут содержаться люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления», — рассказал начальник пресс-службы краевого УФСИН Дмитрий Баданин.

Заключенные в «Снежинке» будут максимально изолированы от внешнего мира. В каждой камере будут жить от двух до четырех человек. Гулять они смогут исключительно за решеткой — в так называемых прогулочных двориках, а выходить из камеры — только в наручниках. В учреждении предусмотрена усиленная охрана: сопровождать одного осужденного будут до пяти работников УФСИН.