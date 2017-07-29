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09:31 (мск), источник: ТАСС

В Крыму опрокинулся сухогруз, три человека спасены

Судьба шестерых неизвестна.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сухогруз «Anda» под флагом Того потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах близ Крыма. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Крым, на борту находился экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии.

«По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется», — сказал собеседник агентства.

«К поисковым операциям привлечены три морских судна. В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ГУ МЧС.

Сейчас в районе ЧП сила ветра составляет 20 метров в секунду, высота волны — до 3 метров.

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