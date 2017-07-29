В Крыму опрокинулся сухогруз, три человека спасены
Судьба шестерых неизвестна.
Судьба шестерых неизвестна.
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сухогруз «Anda» под флагом Того потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах близ Крыма. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Крым, на борту находился экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии.
«По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется», — сказал собеседник агентства.
«К поисковым операциям привлечены три морских судна. В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ГУ МЧС.
Сейчас в районе ЧП сила ветра составляет 20 метров в секунду, высота волны — до 3 метров.