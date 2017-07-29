Грузовик въехал в жилой дом в Витебске

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало накануне вечером из сообщения ГАИ Витебска в социальной сети Вконтакте.

За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов. По его словам, в какой-то момент он увидел вышедших на проезжую часть пешеходов, принял влево и врезался в столб. Столб упал на крышу дома, а затем в скат крыши въехал и автомобиль.