Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Мария Шукшина показала фото внука
Как нас грабят платежные терминалы
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Отпуск с дымком
10:03 (мск), источник: Sputnik.by

Грузовик въехал в жилой дом в Витебске

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в столб, продолжил движение и въехал в частный дом в районе Песковатики в Витебске.

Источник: Sputnik.by

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало накануне вечером из сообщения ГАИ Витебска в социальной сети Вконтакте.

За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов. По его словам, в какой-то момент он увидел вышедших на проезжую часть пешеходов, принял влево и врезался в столб. Столб упал на крышу дома, а затем в скат крыши въехал и автомобиль.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку с целью установить обстоятельства ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кино на улице и скверы: что успел сделать Чечукевич
УВД проверяет информацию об избиении жителя Витебска в милиции
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму опрокинулся сухогруз
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ
Белый дом: Трамп готов подписать закон с санкциями против России
Страны «Большой семерки» осудили космический запуск Ирана
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь