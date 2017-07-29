Грузовик въехал в жилой дом в Витебске
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в столб, продолжил движение и въехал в частный дом в районе Песковатики в Витебске.
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в столб, продолжил движение и въехал в частный дом в районе Песковатики в Витебске.
За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов. По его словам, в
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку с целью установить обстоятельства ДТП.