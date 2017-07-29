Обездвиженного мужчину нашли на улице во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
На улице во Владивостоке на земле обнаружен мужчина, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе улицы Сахалинской. Прохожие увидели лежащего без движения на асфальте мужчину. Неравнодушные владивостокцы незамедлительно вызвали скорую.
Со слов очевидцев, состояние мужчины больше напоминает наркотическое опьянение.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.