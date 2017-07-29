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10:12 (мск), источник: VLADNEWS

Обездвиженного мужчину нашли на улице во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

На улице во Владивостоке на земле обнаружен мужчина, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Сахалинской. Прохожие увидели лежащего без движения на асфальте мужчину. Неравнодушные владивостокцы незамедлительно вызвали скорую.

Со слов очевидцев, состояние мужчины больше напоминает наркотическое опьянение.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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