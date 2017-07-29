У берегов Крыма потерпел крушение сухогруз
Из 9 членов экипажа, по предварительным данным, спасли троих.
Из 9 членов экипажа, по предварительным данным, спасли троих.
У берегов Крыма в нейтральных водах потерпел крушение сухогруз «Anda», следовавший под флагом Того. ЧП произошло в 34 километрах от Севастополя в направлении Турции. Сообщение о крушении спасателям поступило в 6.40. 29 июля.
По предварительным данным, на борту сухогруза находились девять человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев.
Удалось спасти трех человек. Есть сведения, что один человек виден на плоту. Но добраться до него пока не представляется возможным.
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Известно, что сухогруз, груженый пшеницей, вышел вчера из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение.