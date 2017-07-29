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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

У берегов Крыма потерпел крушение сухогруз

Из 9 членов экипажа, по предварительным данным, спасли троих.

У берегов Крыма в нейтральных водах потерпел крушение сухогруз «Anda», следовавший под флагом Того. ЧП произошло в 34 километрах от Севастополя в направлении Турции. Сообщение о крушении спасателям поступило в 6.40. 29 июля.

По предварительным данным, на борту сухогруза находились девять человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев.

Удалось спасти трех человек. Есть сведения, что один человек виден на плоту. Но добраться до него пока не представляется возможным.

В Черном море — шторм. Задействовать морскую авиацию в поисково-спасательной операции нельзя.

Известно, что сухогруз, груженый пшеницей, вышел вчера из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение.

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