В Новосибирске два автолюбителя устроили перестрелку
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
В Новосибирске два автолюбителя устроили перестрелку. Инцидент произошел в октябрьском районе мегаполиса, на пересечении улиц Есенина и Никитина. На перекрёстке столкнулись Honda Civic и «ВАЗ 2108». Об этом рассказали в
Пассажиры и водители «Хонды» и «ВАЗа» ждали аварийных комиссаров, когда, а люди из кроссовера Subaru Forester, который стоял невдалеке, начали глумиться на водителем «Восьмёрки». В итоге водитель «Субару» начал ссориться с водителем «ВАЗа», в результате началась драка. В ней победил водитель «Жигулей». А мужчина за рулем кроссовера схватился за
Пострадавший получил ранения в нижнюю часть живота и бок, его госпитализировали. Скрывшегося стрелка задержали сотрудники ГИБДД в районе Гусинобродского кладбища и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.