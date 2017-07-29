В Новосибирске два автолюбителя устроили перестрелку. Инцидент произошел в октябрьском районе мегаполиса, на пересечении улиц Есенина и Никитина. На перекрёстке столкнулись Honda Civic и «ВАЗ 2108». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пассажиры и водители «Хонды» и «ВАЗа» ждали аварийных комиссаров, когда, а люди из кроссовера Subaru Forester, который стоял невдалеке, начали глумиться на водителем «Восьмёрки». В итоге водитель «Субару» начал ссориться с водителем «ВАЗа», в результате началась драка. В ней победил водитель «Жигулей». А мужчина за рулем кроссовера схватился за пистолет-травмат и выстрелил в противника в упор, попав в него 2 или 3 раза. После этого водитель кроссовера скрылся с места ДТП.