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13:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске два автолюбителя устроили перестрелку

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Новосибирске два автолюбителя устроили перестрелку. Инцидент произошел в октябрьском районе мегаполиса, на пересечении улиц Есенина и Никитина. На перекрёстке столкнулись Honda Civic и «ВАЗ 2108». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пассажиры и водители «Хонды» и «ВАЗа» ждали аварийных комиссаров, когда, а люди из кроссовера Subaru Forester, который стоял невдалеке, начали глумиться на водителем «Восьмёрки». В итоге водитель «Субару» начал ссориться с водителем «ВАЗа», в результате началась драка. В ней победил водитель «Жигулей». А мужчина за рулем кроссовера схватился за пистолет-травмат и выстрелил в противника в упор, попав в него 2 или 3 раза. После этого водитель кроссовера скрылся с места ДТП.

Пострадавший получил ранения в нижнюю часть живота и бок, его госпитализировали. Скрывшегося стрелка задержали сотрудники ГИБДД в районе Гусинобродского кладбища и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

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