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13:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

К жителям столицы Сибири в дом проникла змея и всех напугала

Инцидент произошел на проспекте Дзержинского.

В Новосибирске в одну из квартир на проспекте Дзержинского в жилой дом забралась змея. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС».

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Инцидент произошел сегодня утром, в 8:08. На телефон ОД МАСС поступил звонок. Жители одной из квартир пожаловались, что к ним заползла змея. На место ЧП выехали спасатели. Защитив себя спецодеждой, сотрудники службы поймали змею, которая оказалась ужом. После этого спасатели вывезли ужа в лесополосу и отпустили.

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