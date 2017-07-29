К жителям столицы Сибири в дом проникла змея и всех напугала

В Новосибирске в одну из квартир на проспекте Дзержинского в жилой дом забралась змея. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел сегодня утром, в 8:08. На телефон ОД МАСС поступил звонок. Жители одной из квартир пожаловались, что к ним заползла змея. На место ЧП выехали спасатели. Защитив себя спецодеждой, сотрудники службы поймали змею, которая оказалась ужом. После этого спасатели вывезли ужа в лесополосу и отпустили.