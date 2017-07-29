В Башкирии на взятке в миллион рублей попались трое оперуполномоченных

Вчера, 28 июля, к уфимским следователям пришли двое бывших сотрудников отдела экономической безопасности управления МВД на транспорте. Молодые люди признались в преступлении — вместе с еще одним, уже задержанным сотрудником, они потребовали взятку в размере одного миллиона рублей.

По версии следствия, в июле 2017 года троица задержала судно ОС-2, которое перевозило топливо без разрешения. Для хозяев корабля подобный простой угрожал потерей больших денег, из чего оперуполномоченные тут же и сделали вывод.

Мужчины потребовали у начальника службы безопасности ООО «Речной Порт Уфа» крупную взятку. При передаче 850 тысяч рублей был задержан один из участников преступной группы, еще двое пришли с повинной накануне.