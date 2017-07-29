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17:18 (мск), источник: Volga News

Самарчанка поссорилась со знакомым и сильно избила его, возбуждено уголовное дело

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация от работников медицинского учреждения о поступлении к ним мужчины с телесными повреждениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе выяснения обстоятельств произошедшего установили, что травмы 36-летний пострадавший получил по месту своего жительства — в квартире дома, расположенного на ул. Стара-Загора. Из собранных материалов следовало, что в вечернее время у пострадавшего произошел конфликт со знакомой. При отработке данной информации появились предположения о том, что мужчину ранили именно во время данной ссоры. Полицейские установили местонахождение подозреваемой и опросили ее. В ходе общения с сотрудниками полиции 36-летняя женщина не стала утаивать подробности и рассказала о причинах конфликта, а также призналась в том, что нанесла своему оппоненту телесные повреждения.

По результатам проведенных экспертиз, а также обобщения собранных материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая является жительницей Самары и ранее к уголовного ответственности не привлекалась. Следствие продолжается.

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