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10:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: не менее 400 человек эвакуированы из-за пожара в отеле в Турции

По данным телеканала Habertürk, пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в районе Кемера.

Источник: AP 2017

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Сильный пожар охватил одни из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы не менее 400 постояльцев. Об этом сообщил в субботу телеканал Habertürk.

По его данным, в районе 8:00 (совпадает с московским) вспыхнул пожар на кухне в гостинице в районе Кемера на Средиземном море. Название отеля не уточняется. Пожарные бригады эвакуировали некоторых жителей с балконов.

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