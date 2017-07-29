В Уфе арестован подозреваемый в массовой перестрелке на Гостином дворе
В Уфе полицейскими установлены подозреваемые в преступлении с применением травматического оружия, сообщает
В Уфе полицейскими установлены подозреваемые в преступлении с применением травматического оружия, сообщает
В результате
Напомним, в ночь на 7 июля в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о драке на улице Ленина. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и
В настоящее время предполагаемый организатор по решению суда арестован.