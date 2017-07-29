В Уфе арестован подозреваемый в массовой перестрелке на Гостином дворе

Источник: ГТРК Башкортостан

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены мотив преступления, личности предполагаемых преступников, участников, потерпевших и свидетелей хулиганских действий на улице Ленина около остановки «Гостиный двор». Изъято два травматических пистолета. По заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были отстреляны именно из этого оружия.

Напомним, в ночь на 7 июля в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о драке на улице Ленина. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что конфликт произошел между несколькими мужчинами на почве личных неприязненных отношений.