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11:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе арестован подозреваемый в массовой перестрелке на Гостином дворе

В Уфе полицейскими установлены подозреваемые в преступлении с применением травматического оружия, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Изъято травматического оружие.

Источник: ГТРК Башкортостан

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены мотив преступления, личности предполагаемых преступников, участников, потерпевших и свидетелей хулиганских действий на улице Ленина около остановки «Гостиный двор». Изъято два травматических пистолета. По заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были отстреляны именно из этого оружия.

Напомним, в ночь на 7 июля в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о драке на улице Ленина. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что конфликт произошел между несколькими мужчинами на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время предполагаемый организатор по решению суда арестован.

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