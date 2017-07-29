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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле

При пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали как минимум четыре россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «А Хабер».

Они были доставлены в больницу, как и 10 граждан Турции. Опасности для их жизни нет.

Пожар начался утром в субботу на кухне гостиницы (ее название не уточняется) в Кемере на побережье Средиземного моря. Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек.

В Twitter-аккаунте телеканала выложена фотография дыма над отелем.

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В Генконсульстве РФ в Анкаре агентству РИА Новости не смогли подтвердить сведения о пострадавших россиянах. Там добавили, что занимаются проверкой информации.

Комментарии
1
Александр Ольшанов
хорошо попили и покурили
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При пожаре в турецком отеле пострадали 4 россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
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