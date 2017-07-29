Четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле

Они были доставлены в больницу, как и 10 граждан Турции. Опасности для их жизни нет.

Пожар начался утром в субботу на кухне гостиницы (ее название не уточняется) в Кемере на побережье Средиземного моря. Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек.

В Twitter-аккаунте телеканала выложена фотография дыма над отелем.