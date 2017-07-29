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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Спасены восемь моряков с перевернувшегося у берегов Крыма сухогруза

По данным спасателей, судьба еще одного члена экипажа с судна Anda пока неизвестна.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Восемь членов экипажа перевернувшегося у берегов Крымского полуострова сухогруза Anda спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна, сообщили «Интерфаксу» в субботу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь.

Подняли троих, потом еще пятерых.
Сотрудник Морского спасательно-координационного центра Севастополя
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По его информации, трое находились в шлюпке, остальных сняли со спасательного плота.

В экстренных службах Крыма сказали «Интерфаксу»: «Есть данные о восьми спасенных. Ждем, когда судно с ними прибудет в порт».

Шторм мешает проведению операции МЧС по спасению экипажа судна Anda, которое потерпело бедствие в 34 км от берегов Севастополя в нейтральных водах Черного моря в субботу утром.

Тяжелые суда, проходящие мимо, просят подойти к месту происшествия и оказать помощь членам экипажа.

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