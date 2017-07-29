В Алматы из-за взрыва газового баллона дотла сгорел автомобиль

«29.07.2017г. в 10:27 часов на пульт «101» ДЧС города Алматы поступило сообщение о горении автомобиля по адресу: Медеуский район, улица Горная, выше Медеу не доезжая Шымбулака. Пожарные расчеты к месту вызова прибыли в 10:46 часов. Как выяснилось, произошел взрыв газового баллона с последующим горением автомашины марки «Тойота Хайлюкс» (пикап), — сообщили в пресс-службе.