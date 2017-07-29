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11:36 (мск), источник: Publika.md

В Чёрном море перевернулся корабль

У берегов Севастополя в нейтральных водах опрокинулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа, сообщает РИА Новости.

Источник: Publika.md

Сейчас спасены восемь членов экипажа, судьба одного остается неизвестной. На борту находились граждане Сирии и Индии.

ЧП произошло в акватории Черного моря в 40 километрах южнее населенного пункта Алупка. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы. К поиску пропавших подключены три судна, приведен в готовность вертолет МЧС Ми-8, рассказал собеседник агентства.

По сообщению МЧС, в настоящий момент в море сильный шторм, большое волнение.

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