Пропавший в лесу у озера Лунское в Нижнем Новгороде пенсионер найден живым
Пропавший в лесу у озера Лунское в Нижнем Новгороде пенсионер найден живым. Об этом сообщает
Пропавший в лесу у озера Лунское в Нижнем Новгороде пенсионер найден живым. Об этом сообщает
Напомним, что 26 июля пожилой мужчина ушел в лес из садового товарищества «Урожай» и не вернулся. Сообщалось, что мужчина два года назад перенёс инсульт, у него нарушена речь.
В Нижегородской области продолжаются поиски 77-летней жительницы деревни Максаково (Павловский район) Тамары Умеренковой, ушедшей из дома в лес 25 июля.