Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
США дали сигнал Украине: власти пора определяться с Крымом
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Отпуск с дымком
17:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пропавший в лесу у озера Лунское в Нижнем Новгороде пенсионер найден живым

Пропавший в лесу у озера Лунское в Нижнем Новгороде пенсионер найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтёр» 29 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что 26 июля пожилой мужчина ушел в лес из садового товарищества «Урожай» и не вернулся. Сообщалось, что мужчина два года назад перенёс инсульт, у него нарушена речь.

В Нижегородской области продолжаются поиски 77-летней жительницы деревни Максаково (Павловский район) Тамары Умеренковой, ушедшей из дома в лес 25 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп объяснил санкции желанием улучшить отношения США и России
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании? Рассказ о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые вчера вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь