Движение поездов на Белорусском направлении МЖД приостановили
По данным РЖД, произошел наклон опоры контактной сети.
По данным РЖД, произошел наклон опоры контактной сети.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги временно приостановлено в связи с проблемой контактной сети, сообщила в субботу
«В связи с тем, что в 10:49 на перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути, на данном участке Белорусского направления МЖД остановлено движение поездов», — говорится в сообщении.
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