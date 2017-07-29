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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Движение поездов на Белорусском направлении МЖД приостановили

По данным РЖД, произошел наклон опоры контактной сети.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги временно приостановлено в связи с проблемой контактной сети, сообщила в субботу пресс-служба РЖД.

«В связи с тем, что в 10:49 на перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути, на данном участке Белорусского направления МЖД остановлено движение поездов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после укрепления опорных линий, движение восстановят.

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