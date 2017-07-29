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12:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону поезд сошел с рельсов, протаранил стену завода и врезался в грузовик

В Ростовской области сошедший с рельсов поезд пробил стену завода «Стройдеталь» и врезался в большегруз.

Инцидент произошел в Таганроге 28 июля около 21:40 на улице Строительной. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. По их словам, грузовой состав сошел с рельсов, после чего пробил стену завода «Стройдеталь» и врезался в припаркованную фуру. Как отмечают очевидцы, в момент ДТП водитель поезда был пьян. О пострадавших не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. По предварительным данным, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта», — прокомментировали в пресс-службе МВД на транспорте по Ростовской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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