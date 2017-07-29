На Дону поезд сошел с рельсов, протаранил стену завода и врезался в грузовик
В Ростовской области сошедший с рельсов поезд пробил стену завода «Стройдеталь» и врезался в большегруз.
В Ростовской области сошедший с рельсов поезд пробил стену завода «Стройдеталь» и врезался в большегруз.
Инцидент произошел в Таганроге 28 июля около 21:40 на улице Строительной. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. По их словам, грузовой состав сошел с рельсов, после чего пробил стену завода «Стройдеталь» и врезался в припаркованную фуру. Как отмечают очевидцы, в момент ДТП водитель поезда был пьян. О пострадавших не сообщается.
«Сейчас на месте аварии работает
Все обстоятельства происшествия выясняются.