При пожаре в турецком отеле пострадали 14 человек
В результате пожара в пятизвездочном отеле в турецком Кемере (провинция Анталья), пострадали 14 человек, сообщает Haber Turk.
В результате пожара в пятизвездочном отеле в турецком Кемере (провинция Анталья), пострадали 14 человек, сообщает Haber Turk.
На текущий момент известно, что огонь вспыхнул на кухне отеля около 8.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны) и начал распространяться по другим этажам.
Своими силами сотрудники отеля эвакуировали около 400 постояльцев. Пострадавшие были доставлены в больницы.
На месте инцидента работают пожарные.