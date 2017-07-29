Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
Как увеличить площадь квартиры на треть
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
Букет из тысячи роз: муж удивил Кожевникову на выписке
“Ни один”: Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Пилоты истребителя ПАК ФА получат «дырявые» костюмы – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14События недели в фотографиях
12:41 (мск), источник: 365info.kz

При пожаре в турецком отеле пострадали 14 человек

В результате пожара в пятизвездочном отеле в турецком Кемере (провинция Анталья), пострадали 14 человек, сообщает Haber Turk.

Источник: 365info.kz

На текущий момент известно, что огонь вспыхнул на кухне отеля около 8.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны) и начал распространяться по другим этажам.

Своими силами сотрудники отеля эвакуировали около 400 постояльцев. Пострадавшие были доставлены в больницы.

На месте инцидента работают пожарные.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Биография задержанного бизнесмена Муратхана Токмади
США выразили протест России из-за ответных мер на санкции
В Крыму с терпящего бедствие сухогруза спасли восемь человек
США и Южная Корея запустили учебные ракеты в ответ на пуск КНДР
Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства
Белый дом: Трамп намерен подписать закон с санкциями против РФ
Иран пообещал продолжить разработку ракетной программы
В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с шестью пассажирами
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь