Священника из Самары заподозрили в краже автомобилей с парковки

Источник: Аргументы и факты

Служителя одной из религиозных организаций из Самары заподозрили в краже автомобилей, которые ему доверили на хранение. Подробности сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

О пропаже авто в полицию сообщил 47-летний местный житель, который в начале мая попросил знакомого понаблюдать за сохранностью четырех отечественных легковых автомобилей 2005 года выпуска. Все они были припаркованы на территории религиозного учреждения, расположенного на улице Революционной.

Но уже в конце мая авто на парковке он не обнаружил. Самостоятельные поиски не дали результатов, а знакомый свою причастность к пропаже легковушек полностью отрицал.

Полицейским удалось обнаружить уже только детали разукомплектованных автомашин. Они находились в пунктах сбора металлолома.

«57-летний знакомый потерпевшего с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома и сдал их. А вырученные от продажи деньги потратил на собственные нужды», — сообщили в МВД.