Священника из Самары заподозрили в краже автомобилей с парковки
На эвакуаторе он вывез машины в пункт сбора металлолома.
На эвакуаторе он вывез машины в пункт сбора металлолома.
Служителя одной из религиозных организаций из Самары заподозрили в краже автомобилей, которые ему доверили на хранение. Подробности сообщили в
О пропаже авто в полицию сообщил 47-летний местный житель, который в начале мая попросил знакомого понаблюдать за сохранностью четырех отечественных легковых автомобилей 2005 года выпуска. Все они были припаркованы на территории религиозного учреждения, расположенного на улице Революционной.
Но уже в конце мая авто на парковке он не обнаружил. Самостоятельные поиски не дали результатов, а знакомый свою причастность к пропаже легковушек полностью отрицал.
Полицейским удалось обнаружить уже только детали разукомплектованных автомашин. Они находились в пунктах сбора металлолома.
«57-летний знакомый потерпевшего с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома и сдал их. А вырученные от продажи деньги потратил на собственные нужды», — сообщили в МВД.
В ходе общения с полицейскими священник не стал отрицать своей причастности к содеянному. Ведется следствие.