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17:28 (мск), источник: АиФ Самара

Священника из Самары заподозрили в краже автомобилей с парковки

На эвакуаторе он вывез машины в пункт сбора металлолома.

Источник: Аргументы и факты

Служителя одной из религиозных организаций из Самары заподозрили в краже автомобилей, которые ему доверили на хранение. Подробности сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

О пропаже авто в полицию сообщил 47-летний местный житель, который в начале мая попросил знакомого понаблюдать за сохранностью четырех отечественных легковых автомобилей 2005 года выпуска. Все они были припаркованы на территории религиозного учреждения, расположенного на улице Революционной.

Но уже в конце мая авто на парковке он не обнаружил. Самостоятельные поиски не дали результатов, а знакомый свою причастность к пропаже легковушек полностью отрицал.

Полицейским удалось обнаружить уже только детали разукомплектованных автомашин. Они находились в пунктах сбора металлолома.

«57-летний знакомый потерпевшего с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома и сдал их. А вырученные от продажи деньги потратил на собственные нужды», — сообщили в МВД.

В ходе общения с полицейскими священник не стал отрицать своей причастности к содеянному. Ведется следствие.

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