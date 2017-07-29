Перевернувшийся в Чёрном море сухогруз затонул

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах у берегов Крыма в результате шторма опрокинулся сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев.

Восемь спасенных моряков подняты на борт грузового судна Minoan Grace, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова. Поиски девятого члена экипажа продолжаются. Судно направлялось в Турцию и пришло на помощь тонущему сухогрузу. В свободных источниках указывается, что Minoan Grace ходит под флагом Мальты. По сведениям источника, пока не ясно, куда будут направлены спасенные моряки — либо в Севастополь, либо в Турцию.