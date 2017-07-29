В Темиртау зверски расстреляли двух мужчин
В Темиртау обнаружены тела двух расстрелянных мужчин. В их убийстве полиция подозревает двух жителей этого же города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Темиртау обнаружены тела двух расстрелянных мужчин. В их убийстве полиция подозревает двух жителей этого же города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса РК. Сотрудниками отдела криминальной полиции в совершении особо тяжкого преступления подозреваются двое жителей Темиртау 1986 года рождения. В настоящий момент принимаются меры по установлению места нахождения и задержанию данных лиц», — сообщил руководитель
Обстоятельства преступления пока неизвестны.