Движение поездов на Белорусском направлении восстановлено

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение электропоездов на перегоне Кунцево-1 — Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено и входит в график. Пока пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили в управлении МЖД.

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«По информации Московской железной дороги, в 10:49 на перегоне Кунцево-1 — Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути. На место оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые вернули опору и восстановили движение поездов», — говорится в сообщении.