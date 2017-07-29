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13:08 (мск), источник: ТАСС

Движение поездов на Белорусском направлении восстановлено

В управлении МЖД сообщили, что причиной сбоя стал наклон опоры контактной сети, в результате чего был нарушен габарит 1 и 2 главного пути.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение электропоездов на перегоне Кунцево-1 — Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено и входит в график. Пока пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили в управлении МЖД.

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«По информации Московской железной дороги, в 10:49 на перегоне Кунцево-1 — Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути. На место оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые вернули опору и восстановили движение поездов», — говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадавших нет. На место были направлены два восстановительных поезда. Кроме того, было организовано шесть бесплатных компенсационных автобусов. Пассажиров попросили пользоваться альтернативными видами транспорта — автобусами, следующими до Одинцова от станций метро «Славянский Бульвар», «Кунцевская», а также Киевского вокзала.

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