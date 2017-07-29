Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул

Перевернувшийся в 34 километрах от Севастополя сухогруз Anda затонул. Восемь моряков спасены, их подняли на грузовое судно Minoan Grace. Об этом сообщили РИА Новости с отсылкой на МЧС РК.

Трое моряков находились в шлюпке, еще пятеро — на спасательном плоту, на них были спецжилеты. Судьба девятого члена экипажа, на котором не было жилета, до сих пор не известна.