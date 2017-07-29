Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул
Судно вышло в море в шторм.
Судно вышло в море в шторм.
Перевернувшийся в 34 километрах от Севастополя сухогруз Anda затонул. Восемь моряков спасены, их подняли на грузовое судно Minoan Grace. Об этом сообщили РИА Новости с отсылкой на МЧС РК.
Трое моряков находились в шлюпке, еще пятеро — на спасательном плоту, на них были спецжилеты. Судьба девятого члена экипажа, на котором не было жилета, до сих пор не известна.
Судно Аnda шло под флагом Того, экипаж состоял из граждан Сирии и Индии. Сухогруз вышел в море в шторм.