Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Владелец одной из крупнейших сетей магазинов РФ вышел из бизнеса
В России рухнул спрос на жилье
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
США дали сигнал Украине: власти пора определяться с Крымом
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
18:13 (мск), источник: "Российская газета"

Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул

Судно вышло в море в шторм.

Перевернувшийся в 34 километрах от Севастополя сухогруз Anda затонул. Восемь моряков спасены, их подняли на грузовое судно Minoan Grace. Об этом сообщили РИА Новости с отсылкой на МЧС РК.

Трое моряков находились в шлюпке, еще пятеро — на спасательном плоту, на них были спецжилеты. Судьба девятого члена экипажа, на котором не было жилета, до сих пор не известна.

Судно Аnda шло под флагом Того, экипаж состоял из граждан Сирии и Индии. Сухогруз вышел в море в шторм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Крым: капитан затонувшего сухогруза недооценил шторм
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Про писателя Толкина снимут сразу два байопика
Госдеп объяснил санкции желанием улучшить отношения США и России
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании? Рассказ о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые вчера вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь