Виновница смертельного ДТП в Полоцке была пьяна

Источник: Sputnik.by

В результате этого ДТП погиб подросток, еще двое были госпитализированы. По факту смертельного ДТП в отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается витебское УСК.

Следователи установили, что вечером 29 июня 37-летняя жительница деревни Фариново Полоцкого района возвращалась домой с озера на автомобиле GEELY. В салоне вместе с ней находились трое подростков: ее 15-летняя дочь и двое мальчиков 14-ти лет.

Возле деревни Ветрино водитель пошла на обгон, но не справилась с управлением и врезалась в попутную машину. После этого автомобиль GEELY съехал в правый кювет и врезался в дерево. Один из подростков от полученных травм скончался на месте. Дочь водителя и второго мальчика с ссадинами и ушибами госпитализировали.