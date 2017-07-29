Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Мария Шукшина показала фото внука
В России изменят закон «О теплоснабжении»
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
СМИ: Анна Семенович показала фигуру в бикини
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
14События недели в фотографиях
14:45 (мск), источник: Sputnik.by

Виновница смертельного ДТП в Полоцке была пьяна

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Женщина-водитель, которая спровоцировала дорожно-транспортное происшествие в Полоцком районе 29 июня, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Таковы результаты экспертизы биосред, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Источник: Sputnik.by

В результате этого ДТП погиб подросток, еще двое были госпитализированы. По факту смертельного ДТП в отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается витебское УСК.

Следователи установили, что вечером 29 июня 37-летняя жительница деревни Фариново Полоцкого района возвращалась домой с озера на автомобиле GEELY. В салоне вместе с ней находились трое подростков: ее 15-летняя дочь и двое мальчиков 14-ти лет.

Возле деревни Ветрино водитель пошла на обгон, но не справилась с управлением и врезалась в попутную машину. После этого автомобиль GEELY съехал в правый кювет и врезался в дерево. Один из подростков от полученных травм скончался на месте. Дочь водителя и второго мальчика с ссадинами и ушибами госпитализировали.

УСК по Витебской области обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, с просьбой позвонить по телефону 8 (0212) 46 20 77 либо явиться в УСК по Витебской области в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51а, кабинет 508.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 День десантника: вместо купания в фонтанах вальс БТР и водный бой
Просто о здоровье: самые важные вопросы о здоровье глаз
ВМС США открыли предупредительную стрельбу по иранским катерам
В Крыму с терпящего бедствие сухогруза спасли восемь человек
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
Иран пообещал продолжить разработку ракетной программы
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь