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13:39 (мск), источник: Sputnik.md

Румынская Вранча разбушевалась: новое землетрясение

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В ночь с 28 на 29 июля румынские Карпаты вновь разбушевались.

Источник: Sputnik.md

Так, минувшей ночью в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 3,3 балла по шкале Рихтера. Национальный институт Румынии по исследованиям и развитию Земли зарегистрировал подземные толчки в районе Вранчи. Землетрясение произошло на глубине в 93,1 км.

Землетрясение произошло вблизи следующих румынских городов: Одобешть (36 км), Панчиу (39 км), Онешть (41 км), Тыргу Окна (46 км), Сланик-Молдова (50 км).

Согласно данным румынского Национального института по исследованиям и развитию Земли, соседнее с Молдовой государство является страной с повышенной опасностью землетрясений, а здания там должны строиться в строгом соответствии с проектировочными планами сейсмоустойчивости P-100.

Практически в любой момент Вранча может обескуражить жителей Румынии и Молдовы землетрясением, превышающим 7 баллов по шкале Рихтера. И это — не единственная зона в румынских Карпатах, которая может привести к серьезным разрушениям зданий, как в соседней стране, так и в Молдове.

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