Румынская Вранча разбушевалась: новое землетрясение

Источник: Sputnik.md

Так, минувшей ночью в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 3,3 балла по шкале Рихтера. Национальный институт Румынии по исследованиям и развитию Земли зарегистрировал подземные толчки в районе Вранчи. Землетрясение произошло на глубине в 93,1 км.

Землетрясение произошло вблизи следующих румынских городов: Одобешть (36 км), Панчиу (39 км), Онешть (41 км), Тыргу Окна (46 км), Сланик-Молдова (50 км).

Согласно данным румынского Национального института по исследованиям и развитию Земли, соседнее с Молдовой государство является страной с повышенной опасностью землетрясений, а здания там должны строиться в строгом соответствии с проектировочными планами сейсмоустойчивости P-100.