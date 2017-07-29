Румынская Вранча разбушевалась: новое землетрясение
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В ночь с 28 на 29 июля румынские Карпаты вновь разбушевались.
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. В ночь с 28 на 29 июля румынские Карпаты вновь разбушевались.
Так, минувшей ночью в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 3,3 балла по шкале Рихтера. Национальный институт Румынии по исследованиям и развитию Земли зарегистрировал подземные толчки в районе Вранчи. Землетрясение произошло на глубине в 93,1 км.
Землетрясение произошло вблизи следующих румынских городов: Одобешть (36 км), Панчиу (39 км), Онешть (41 км), Тыргу Окна (46 км),
Согласно данным румынского Национального института по исследованиям и развитию Земли, соседнее с Молдовой государство является страной с повышенной опасностью землетрясений, а здания там должны строиться в строгом соответствии с проектировочными планами сейсмоустойчивости P-100.
Практически в любой момент Вранча может обескуражить жителей Румынии и Молдовы землетрясением, превышающим 7 баллов по шкале Рихтера. И это — не единственная зона в румынских Карпатах, которая может привести к серьезным разрушениям зданий, как в соседней стране, так и в Молдове.