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13:41 (мск), источник: Publika.md

Житель Польши подорвал себя самодельной бомбой и выжил

Гражданин Польши решил свести счеты с жизнью в городе Жешув.

Громкий хлопок прозвучал утром 29 июля в городе Жешув. Самодельная бомба сработала, однако мужчина выжил.

Приехавшим на место ЧП стражам порядка незадачливый самоубийца рассказал, что пытался совершить суицид, бомбу изготовил сам, смешав разные ингредиенты.

Пострадавшего увезли в больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Как заверил пресс-секретарь жешувской комендатуры полиции Адам Шелонг, версия теракта полностью исключена, сообщает Нтв.Ru.

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