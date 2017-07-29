Житель Польши подорвал себя самодельной бомбой и выжил
Гражданин Польши решил свести счеты с жизнью в городе Жешув.
Гражданин Польши решил свести счеты с жизнью в городе Жешув.
Громкий хлопок прозвучал утром 29 июля в городе Жешув. Самодельная бомба сработала, однако мужчина выжил.
Приехавшим на место ЧП стражам порядка незадачливый самоубийца рассказал, что пытался совершить суицид, бомбу изготовил сам, смешав разные ингредиенты.
Пострадавшего увезли в больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Как заверил