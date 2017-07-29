В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — При пожаре в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России, более ста россиян были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что из отеля были эвакуированы не менее 400 постояльцев, из которых более ста — российские туристы.