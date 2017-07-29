В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере
По данным агентства, пострадали три российских туриста, госпитализация им не потребовалась.
По данным агентства, пострадали три российских туриста, госпитализация им не потребовалась.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — При пожаре в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России, более ста россиян были эвакуированы, сообщили в
«По информации
Там отмечается, что из отеля были эвакуированы не менее 400 постояльцев, из которых более ста — российские туристы.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали как минимум четверо россиян.