За сутки с красноярского молодёжного форума эвакуировали шесть пострадавших

За сутки красноярские спасатели эвакуировали с территории лагеря ТИМ «Бирюса» шесть пострадавших. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Сотрудникам дивногорского поискового спасательного отряда МЧС пришлось выезжать на вызовы четыре раза. Всех шестерых пострадавших передали врачам «скорой помощи».

К слову, в ведомстве отмечают, что травмы были не тяжёлыми. В основном это вывихи или растяжения. Всем ребятам оказали нужную помощь, и они вернулись в лагерь.