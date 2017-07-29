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14:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

За сутки с красноярского молодёжного форума эвакуировали шесть пострадавших

К счастью, травмы оказались не тяжёлыми.

За сутки красноярские спасатели эвакуировали с территории лагеря ТИМ «Бирюса» шесть пострадавших. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Сотрудникам дивногорского поискового спасательного отряда МЧС пришлось выезжать на вызовы четыре раза. Всех шестерых пострадавших передали врачам «скорой помощи».

К слову, в ведомстве отмечают, что травмы были не тяжёлыми. В основном это вывихи или растяжения. Всем ребятам оказали нужную помощь, и они вернулись в лагерь.

Напомним, с 26 июля на ТИМ «Бирюса» проходит последняя смена — «Общество». Её участниками стали около 900 молодых людей. Все они разрабатывают собственные уникальные социальные проекты. Среди них члены молодёжного правительства, пропагандисты здорового образа жизни, экстремалы, педагоги, квнщики, и многие другие.

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