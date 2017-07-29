«Скандинавия» встала в кипящую пробку из-за ремонта дороги
ivbg.ru сообщает о длинных пробках, которые скапливаются 29 июля, в субботу, в первой половине дня.
ivbg.ru сообщает о длинных пробках, которые скапливаются 29 июля, в субботу, в первой половине дня.
Пробки вызваны ремонтными работами, о которых мы сообщали ранее, а также наплывом дачников, вызванным теплой погодой.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», основной затор — неподалеку от Огоньков. Автомобилисты вынуждены стоять в ожидании своей очереди около часа. Скорость движения на участке не превышает 10 км\ч.