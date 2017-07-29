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14:38 (мск), источник: ivbg.ru

«Скандинавия» встала в кипящую пробку из-за ремонта дороги

ivbg.ru сообщает о длинных пробках, которые скапливаются 29 июля, в субботу, в первой половине дня.

Пробки вызваны ремонтными работами, о которых мы сообщали ранее, а также наплывом дачников, вызванным теплой погодой.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», основной затор — неподалеку от Огоньков. Автомобилисты вынуждены стоять в ожидании своей очереди около часа. Скорость движения на участке не превышает 10 км\ч.

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