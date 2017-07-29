Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Двое детей пропали в пятницу вечером в Минском районе, сейчас их поисками занимаются волонтеры, спасатели и правоохранители, сообщили Sputnik в
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Двое детей пропали в пятницу вечером в Минском районе, сейчас их поисками занимаются волонтеры, спасатели и правоохранители, сообщили Sputnik в
Вечером 28 июля дети вышли погулять из дома в деревне Дубровно (около 17 километров от Минска). Домой они так и не вернулись, связаться с ними также невозможно.
По информации ПСО «Ангел», пропавшим детям шесть и девять лет. Ориентировки и информации об их приметах на данный момент нет.
К поискам подключились спасатели МЧС, милиция и водолазы. Волонтеры «Ангела» уже прочесывают леса вблизи Дубровно. Поиски осложнены тем, что в зоне есть не только леса, но также болота и водоем.
В ПСО «Ангел» призвали всех, кто увидел маленьких детей без сопровождения взрослых, сообщать правоохранительным органам или спасателям.