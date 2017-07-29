Представлявшего Красноярский край чемпиона по борьбе убили на Байкале
На внутрироссийских турнирах 20-летний перспективный спортсмен выступал по параллельному зачету, одновременно представляя Красноярск и Бурятию.
На внутрироссийских турнирах 20-летний перспективный спортсмен выступал по параллельному зачету, одновременно представляя Красноярск и Бурятию.
Двукратный чемпион первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко погиб в республике Бурятия при неясных обстоятельствах.
В ночь на 29 июля его тело с ножевыми ранами нашли на берегу Байкала в поселке Горячинск.
На внутрироссийских турнирах 20-летний перспективный спортсмен выступал по параллельному зачету, одновременно представляя Красноярск и Бурятию.
По информации бурятских СМИ, Власко приехал в Бурятию 27 июля для участия в международных юниорских соревнованиях в
На Байкал атлет отлучился на выходной, чтобы показать иностранным участникам и гостям турнира красоту природы региона.