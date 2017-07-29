Представлявшего Красноярский край чемпиона по борьбе убили на Байкале

Двукратный чемпион первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко погиб в республике Бурятия при неясных обстоятельствах.

В ночь на 29 июля его тело с ножевыми ранами нашли на берегу Байкала в поселке Горячинск.

На внутрироссийских турнирах 20-летний перспективный спортсмен выступал по параллельному зачету, одновременно представляя Красноярск и Бурятию.

По информации бурятских СМИ, Власко приехал в Бурятию 27 июля для участия в международных юниорских соревнованиях в Улан-Удэ.