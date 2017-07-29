Полицейские оцепили территорию возле сферы «Нур Алем» на ЭКСПО

Источник: Newtimes.kz

Гости выставки стали свидетелями странной картины. По их словам, полицейские оцепили участок у павильона «Нур Алем», служебные собаки обнюхивали стоящие на земле коробки.

«Когда мы выходили из национального павильона, увидели полицейских. На коленях стоял мужчина, овчарки обнюхивали коробки, а полицейские отгоняли оттуда любопытных. Людей просили отойти в сторону и не смотреть», — рассказала агентству очевидец.

Эту информацию прокомментировали в ДВД столицы. В полиции подтвердили, что возле сферы «Нур Алем» действительно были обнаружены подозрительные коробки.