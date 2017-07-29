На трассе в Уйском районе водитель насмерть сбил 79-летнего велосипедиста

ДТП произошло ночью 28 июля на 72 километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск. 79-летний велосипедист двигался по правому краю дороги в попутном направлении без светоотражающих элементов. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с пунктом 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.