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16:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

На трассе в Уйском районе водитель насмерть сбил 79-летнего велосипедиста

Авария произошла ночью.

Водитель Hyundai на трассе насмерть сбил велосипедиста, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП произошло ночью 28 июля на 72 километре автодороги Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск. 79-летний велосипедист двигался по правому краю дороги в попутном направлении без светоотражающих элементов. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии», — рассказывают в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с пунктом 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

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