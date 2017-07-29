Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись

Источник: Sputnik.by

Девочки шести и девяти лет ушли гулять вечером в четверг и не вернулись домой, связаться с ними было невозможно.

На поиски детей отправили волонтеры «Ангела», милиция, МЧС и водолазы. К счастью, трагедии удалось избежать — дети сами нашли дорогу домой и вернулись целыми и невредимыми.

Информации о том, где находились пропавшие дети, на данный момент у волонтеров нет.