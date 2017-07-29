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15:49 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Пропавшие накануне в деревне Дубровно девочки вернулись домой, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Источник: Sputnik.by

Девочки шести и девяти лет ушли гулять вечером в четверг и не вернулись домой, связаться с ними было невозможно.

На поиски детей отправили волонтеры «Ангела», милиция, МЧС и водолазы. К счастью, трагедии удалось избежать — дети сами нашли дорогу домой и вернулись целыми и невредимыми.

Информации о том, где находились пропавшие дети, на данный момент у волонтеров нет.

Эксперты напоминают о необходимости следить за перемещениями детей в городе и за городом, а также о том, что нужно инструктировать малолетних о правилах поведения и безопасности в том случае, если они потеряются.

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