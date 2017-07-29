Убийцу чемпиона по пауэрлифтингу в Кокшетау приговорили к 15 годам тюрьмы

Источник: Tengrinews

«Из четырех обвиняемых троих суд присяжных признал виновными. Доспаеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Кроме того с него взыскано 2 миллиона тенге в пользу потерпевших, за причинение морального вреда. Второго и третьего признали виновными в совершении хулиганских действий. Им назначено по 2 года лишения свободы и каждый из них обязан выплатить по 300 тысяч тенге за причинение морального вреда. Четвертый судом присяжных оправдан и признан невиновным», — сообщила пресс-секретарь суда Куляш Домалакова.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта 2017 года. Полиция задержала пятерых студентов по подозрению в убийстве спортсмена.

«По данному факту были задержаны пять человек возраста от 18 до 20 лет. Они являются студентами одного из колледжей города. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК “Убийство”. Четверо находятся под следствием. Возраст подозреваемого в убийстве — 18 лет, он находится под арестом. Четверо — под подпиской о невыезде. Были камеры наблюдения и свидетели», — сообщили в ДВД.